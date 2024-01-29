تؤثر الحرب في غزة على عشرات الآلاف من النساء الحوامل. تعاني المستشفيات القليلة المتبقية تحت وطأة ضحايا الحرب، وغالباً ما يأتي توجيه رعاية الأمومة في مرتبة متأخرة.

وولد قرابة 2000 طفل في هذه الحرب، حيث يولد طفل في غزة كل 10 دقائق كما تقول الأمم المتحدة، والعدد القليل من المستشفيات المتبقية في غزة مكتظ بالأعداد التي لا نهاية لها من ضحايا الحرب.

لا توجد فرصة لإجراء رعاية روتينية، ويُترك ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد في البرد. إن وضعهم غير المستقر بالفعل قبل الحرب أصبح الآن أسوأ بشكل كبير.



حوالي 40٪ من جميع حالات الحمل أصبحت الآن شديدة الخطورة كما تقول جماعات الإغاثة، وحالات الإجهاض والولادة المبكرة ووفيات الأمهات هي أكثر احتمالاً.

تقرير مراسلة CNN، جمانة كارادشة، يسلط الضوء على المعاناة التي تمر بها الأمهات والحوامل في القطاع وسط الحرب الإسرائيلية في غزة.