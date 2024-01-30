وضحت مراسلة الشؤون الخارجية المخضرمة، رينا نينان، الدور الذي يلعبه البرج 22 في الصراعات الحالية في الشرق الأوسط وكيف يمكن أن ترد الولايات المتحدة على الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن والذي خلف 3 قتلى من الجنود.

وقالت نينان إن القاعدة في منطقة تسهّل "إمكانية الوصول إلى العراق وسوريا. كانت المهمة الإستراتيجية لهذه القاعدة جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب".

وفيما يتعلق بخيارات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وما يمكن للولايات المتحدة فعله ردًا على هجوم الدرون الذي تعرضت له القاعدة، قالت نينان إن "هناك الكثير من الأشياء التي قاموا بها بالفعل بناءً على هذه الهجمات. لقد ضربوا مستودعات أسلحة وضربوا منشآت عسكرية في العراق وسوريا، حتى أنهم قضوا على زعيم مدعوم من إيران في العراق، ولا يبدو أن هذا يردع إيران".

وتابعت بالقول: "لقد سمعتم بالفعل دعوات في الكابيتول هيل من الجمهوريين ممن يقولون إنه يجب أن يكون هناك عمل أكثر عدوانية. قد يبدو وكأنه قد يستهدف ربما منشآت بحرية، أو يدمر أشياء أخرى للحرس الثوري والتي كان لها تأثير في منشآتهم أيضًا".

وانتهت بالإشارة إلى أنه "لا توجد خيارات رائعة بالنسبة للولايات المتحدة عندما تنظرين إلى هذه المنطقة وما يجب فعله. الحيلة هي ممارسة الضغط، وجعلهم يشعرون به، ولكن دون تصعيده في الشرق الأوسط. وهذا ليس بالأمر الذي يسهل فعله الآن".