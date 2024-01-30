ذهب جيريمي دايموند، مراسل CNN، إلى الموقع الذي كانت توجد فيه مقبرة بني سهيلة في غزة، قبل أن يدمرها الجيش الإسرائيلي، مدعيًا أن هناك نفقا تحته يؤدي إلى مركز قيادة حماس.

الدعوة أتت بعد أسبوع من اكتشاف شبكتنا للتدمير الجزئي لهذه المقبرة لأول مرة باستخدام صور الأقمار الصناعية - جزء من تحقيق أجرته شبكة CNN وجد أن 16 مقبرة في غزة قد تضررت أو دمرت على يد الجيش الإسرائيلي.

يقول الجيش الإسرائيلي إنهم اضطروا للمجيء إلى مقبرة بني سهيلة لأنهم اكتشفوا نفقًا لحماس يمتد أسفل تلك المقبرة، لكن الجيش فشل في إثبات هذا الادعاء الصادم خلال جولة استغرقت ثلاث ساعات بالمنطقة، ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.