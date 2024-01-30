تدرس إدارة الرئيس جو بايدن كيفية الرد على الهجوم المميت على القوات الأمريكية في الأردن دون تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

انضم الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، ويسلي كلارك، إلى مذيعة CNN، روزماري تشيرش، لمناقشة الردود المتاحة أمام الرئيس الأمريكي، مشيرًا إلى وجود 3 خيارات محتملة.

وأكد كلارك أن هناك " مشكلة صعبة حقًا يواجهها الرئيس بايدن. تريد أن تضرب بقوة كافية حتى لا تفعل إيران ذلك مرة أخرى، لكن في نفس الوقت تريد أن تحاول عدم إعطاء إيران فرصة لمزيد من التصعيد واستدراج أمريكا بشكل أعمق".

وتابع بالقل: "أنا متأكد من أن البيت الأبيض يدرس ثلاثة خيارات نظريًا. أحد الخيارات هو خيار ثقيل حقًا، ملاحقة إيران واختيار مجموعة الأهداف. الآخر هو خيار أخف، اختر أربع أو خمس نقاط مختلفة لميليشيات واضربها مرارًا وتكرارًا على مدى يومين أو ثلاثة أيام. وهناك حل وسط، بضرب بعض الأصول الإيرانية في الخليج أو ربما مراكز القيادة والسيطرة الإيرانية في العراق في مكان ما، دون ضرب مواقع في إيران".

وأشار كلارك إلى أن هذه "ستكون بمثابة ثلاث حزم مختلفة. سيتم مناقشتها والتحدث عنها والنظر فيها من حيث الجدوى وعواقب التأثير وما إلى ذلك".

