تقرير مراسلة CNN، جمانة كرادشة، قصة هند، الفتاة الفلسطينية التي تبلغ من العمر 6 سنوات والتي حوصرت في سيارة لعدة أيام بعد تعرض عائلتها لإطلاق نار إسرائيلي أثناء محاولتها الفرار من شمال غزة.

التسجيل الصوتي من مكالمة هاتفية شاركتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يجسد خوف الطفلة ويأسها في تلك اللحظات.

حيث كانت هند في السيارة مع عمها وزوجته وأطفالهم الأربعة يحاولون الفرار من القتال في جزء من شمال غزة، والرعب في تلك السيارة وثقته الاستغاثة من ابنة عمها – والتي سجلها الهلال الأحمر الفلسطيني.

وتلقى أفراد الأسرة، صباح يوم الاثنين، مكالمة هاتفية تفيد بأنهم تعرضوا لنيران الجيش الإسرائيلي.

فبحسب سامر حمادة، عم هند، فقد "اتصلت بي رغد وقالت: عمي، والدي وأمي وأختي استشهدوا. أنا أنزف، ساعدوني، أنا أموت. وأخبرتها أن تربط نفسها بأي شيء. وفي الساعة الرابعة مساءً ماتت. الوحيدة المتبقية كانت الفتاة الصغيرة هند، قالت: من فضلك أنا صغيرة، أنا مجروحة، لقد تبولت على نفسي".

بقيت هند على الخط مع الهلال الأحمر لساعات. كانت المنطقة خطيرة للغاية ويصعب الوصول إليها، وكان عليهم إبقاء هند على الهاتف أثناء محاولتهم إيصال فريق إليها.

بعد أيام من الانتظار، فقد الهلال الأحمر كل اتصال بهند ومتطوعيه اللذين أرسلا للبحث عنها.

وقدمت CNN للجيش الإسرائيلي تفاصيل حول الحادث، بما في ذلك إحداثيات الخريطة التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقال الجيش الإسرائيلي "نحن لسنا على دراية بالحادث الموصوف".