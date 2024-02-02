الرد الأمريكي بعد هجوم الأردن.. جنرال متقاعد يحلل لـCNN ما قد يحدث

تحدث مذيع CNN جون فاوز مع الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلنغ حول تصرفات الجماعات الوكيلة لإيران وحلفائها – والمشكلة التي يخلقها كل ذلك لطهران.

وعلق هيرتلنغ على الرد المتوقع لأمريكا بعد هجوم بطائرة درون على قاعدة "البرج 22" بالأردن، قائلًا إنه " أيًا كان مسار العمل الذي قررته قيادة الإدارة، فإنه سيكون أكثر من مجرد ضربة بسيطة، لقد حدث ذلك في الماضي، لقد حدث ذلك مع قوات التحالف. لذلك أعتقد أن الهجوم التالي، استنادًا إلى الإعلان الذي قام به الوزير أوستن، قد يستمر لأيام إن لم يكن لأسابيع، وسيضرب أهدافًا متعددة".