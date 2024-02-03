في مقابلة مع شبكة CNN، تحدث الرائد المتقاعد في الجيش الأمريكي، مايك ليونز، حول ما يتم استهدافه ومدى أهمية استخدام أمريكا قاذفة القنابل B-1 Lancer في شن ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا.

قال ليونز: "يبدو أن الأمر أكثر من مجرد لكمة في الأنف، حيث كانت بعض الهجمات التي قمنا بها من قبل مجرد إشارة إلى انتهاء الأمر، يبدو أنهم أرادوا حقًا ملاحقة خطوط الإمداد اللوجستية هذه... وتدمير تلك السلسلة الموجودة التي تمتد من إيران إلى العراق وإلى سوريا".

وأضاف: "عندما تستخدمون هذا النوع من القاذفات (B-1)، ستحصلون على دقة في ضرب الهدف الذي تريدونه، بالإضافة إلى نطاق وقدرة أكبر بكثير فيما يتعلق بما سيقضي على الهدف".

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