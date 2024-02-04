شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على ما لا يقل عن 30 هدفًا للحوثيين في اليمن من منصات جوية وسطحية، وفقًا لمسؤولين.

وقالت الولايات المتحدة إنها ضربت أيضًا أسلحة كانت الجماعة المتمردة المدعومة من إيران تستعد لإطلاقها على السفن في البحر الأحمر.

وأجاب المحلل العسكري لشبكة CNN، العقيد المتقاعد من القوات الجوية الأمريكية سيدريك لايتون عن سؤال من مذيع الشبكة حول الوجود الأمريكي في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط، حيث قال إن أحد الأشياء الرئيسية التي يجب ملاحظتها هو التركيزات العالية للقوات في أماكن مثل قطر 10 آلاف جندي، والبحرين حيث يوجد مقر الأسطول الخامس الذي يضم 9 آلاف جندي، و13500 في الكويت، أي حوالي 50 ألف جندي منتشرين في الشرق الأوسط أو ما حوله، وهناك 3 آلاف جندي في الأردن، و800 جندي في سوريا وبالطبع 2500 جندي في العراق.

ويناقش لايتون الموضوع مع مذيع الشبكة بشكل أكثر تفصيلا.