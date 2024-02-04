تحدث الجنرال المتقاعد مارك هيرتلينغ مع مراسل شبكة CNN، أليكس ماركوارت، وآخرين حول الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على أهداف في العراق وسوريا واليمن.

وعند سؤاله عما تغير في حسابات الولايات المتحدة بعد مقتل الجنود الثلاثة نهاية الأسبوع الماضي، قال هيرتلينغ: "أعتقد أن الأمر وصل إلى نقطة الغليان"، مضيفًا أن "ما نتحدث عنه هو اتحاد مؤسسة الأمن القومي معًا".

وأشار هيرتلينغ إلى أن السبب وراء خطة الحملة الأمريكية المفاجئة هو "أننا كنا نحاول حل المشكلة مع إبقاء كل القوى الصغيرة تلك تحت السيطرة وضربهم وعدم التسبب بأضرار جانبية".

وتابع قائلًا: "وأعتقد أن رد الفعل الهائل هذا، مرة أخرى، والذي يراعي إيذاء هذه القوات وضمان عدم نشوب حرب إقليمية أمر صعب للغاية، لكنه يصل إلى النقطة التي يتعين عليك فيها القيام بشيء كهذا لوضع عامل ردع للعدو. وأعتقد أن هذا ما يحدث الآن".