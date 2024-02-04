في مقابلة أجراها مع مذيعة شبكة CNN، دانا باش، تحدث مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، حول الضربات التي شنتها أمريكا على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا واليمن بعد مقتل 3 جنود أمريكيين قائلًا: "هذه بداية الرد".

وأضاف سوليفان: "أمر الرئيس (بايدن) بضربات في العراق وسوريا ردًا على مقتل 3 من أفراد الخدمة الشجعان. تم تنفيذ هذه الضربات ليلة الجمعة، وكانت نتائجها جيدة، وما زلنا نقوم بتقييم الأضرار التي لحقت بالمعركة".

وتابع قائلًا: "أود فقط أن أقول إن الرئيس كان واضحًا عندما أمر بها وعندما نفذها، كانت تلك بداية ردنا وسيكون هناك المزيد من الخطوات القادمة".

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