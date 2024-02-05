تحدث مقدم برنامج GPS على شبكة CNN، فريد زكريا، مع فالي نصر، أستاذ دراسات الشرق الأوسط والشؤون الدولية في جامعة جونز هوبكنز، ومينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة "ذا ناشيونال"، حول مدى سيطرة إيران على الحوثيين في اليمن والميليشيات في العراق – وما إذا كان الصراع الحالي يمكن أن ينتشر.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار:

فريد زكريا: يوم الأحد الماضي، قُتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن على يد الميليشيات العراقية المدعومة من إيران. في يوم الجمعة، ردت الولايات المتحدة بضربات على مواقع عسكرية في العراق وسوريا تستخدمها إيران ووكلاؤها. خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مجموعة أخرى مدعومة من إيران، وهم الحوثيين اليمنيين الذين كانوا يضايقون السفن في البحر الأحمر. هل يدخل الشرق الأوسط في حرب أوسع نطاقًا؟ فالي نصر كان موجودًا في المنطقة مؤخرًا وهو أستاذ في جامعة جونز هوبكنز. مينا العريبي هي رئيسة تحرير صحيفة "ذا ناشونال" المدعومة من الدولة في أبوظبي. فالي، دعني أبدأ معك بهذا السؤال الملح نوعًا ما في هذه اللحظة. رأيت هذه الهجمات التي قامت بها الولايات المتحدة ردًا على هجمات الميليشيات من الحوثيين والآخرين. هل تعتقد أن هذه الميليشيات ستلجأ إلى التصعيد؟ أم هل تعتقد أنها اعتبرت ذلك بمثابة رد محسوب إلى حد ما من جانب الولايات المتحدة؟



فالي نصر: أعتقد أن مقتل الأمريكيين الثلاثة قد جلب نوعًا من لحظة الحقيقة لطهران وحزب الله والحوثيين معًا، لمعرفة ما إذا كانوا يريدون الذهاب إلى أبعد من ذلك أم لا. أعتقد أنهم لا يريدون التصعيد مع الولايات المتحدة. أعتقد أنهم توقعوا ردًا من الولايات المتحدة، وهم سعداء لأن الولايات المتحدة لم تضرب إيران، وإنما ضربت أهدافًا محددة مرتبطة بأعمال معينة للميليشيات، وأعتقد أن الإيرانيين نشروا في صحفهم ووسائل إعلامهم أنه لم يُقتل أي إيرانيين هناك وأن المباني كانت فارغة، ما يعني أنهم لم يعلنوا عن وقوع أي إصابات تتطلب التصعيد. لذلك أتوقع أنه سيتعين على الحوثيين والميليشيات العراقية إظهار نوع من رد الفعل، ولكن ليس بالمستوى الذي قد يؤدي إلى تصعيد هذا الصراع، وهذا يعتمد على ما ستفعله الولايات المتحدة بعد ذلك.



فريد زكريا: وفالي، أعطنا فكرة فقط. إحدى الأسئلة الملحة هي: ما مدى تصرف هذه الميليشيات بشكل مستقل؟ هل من المحتمل أن تكون إيران هي التي خططت وضغطت الزناد في هذه الهجمات التي أدت إلى مقتل جنود أمريكيين؟



فالي نصر: لا أعتقد أن إيران أو هذه الجماعات أرادت قتل الجنود الأمريكيين، لأنهم كانوا يعلمون أن ذلك سيكون جسرًا بعيدًا جدًا وسيتعين على الولايات المتحدة الرد بقوة شديدة. أعتقد أن الاستراتيجية العامة هنا هي مهاجمة الولايات المتحدة، ومهاجمة إسرائيل، وتعزيز المكاسب الاستراتيجية التي حققوها في السابع من أكتوبر والاستمرار في تحقيقها. تأكد من فوز الغوريلا وخسارة الجيش الإسرائيلي كما ذكرت في مقدمتك. لكنني لا أعتقد أن كل قرار يتم اتخاذه في طهران، والأمر يتطلب شيئًا كبيرًا فقط، مثل مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة، مما قد يؤدي إلى هذا النوع من القيادة والسيطرة. تم تنفيذ 160 هجومًا على أهداف أمريكية، وأكثر من ذلك حتى في الوقت الذي نتحدث فيه، ولا أعتقد أن كل واحد منها يُقرر في طهران. أعتقد أن إيران قدمت الدعم العام، بأن هذا الوقت للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنني لا أعتقد أنهم أداروا هذه الأمور عن كثب كما نفترض.



فريد زكريا: مينا، يخلق هذا مأزقًا بالنسبة للعديد من دول الخليج. ليس لديهم حب لإيران، وليس لديهم حب لهذه الميليشيات التي غالبًا ما تثير المشاكل للسعوديين، حيث كان الحوثيون في اليمن عدوًا لدودًا. ومع ذلك، كنت في المنطقة منذ عشرة أيام، وهم لا يريدون حربًا أوسع، صحيح؟ إذًا ما الذي يهيمن الآن؟ الرغبة في تطهير إيران بشكل ما أم الرغبة في عدم السماح لهذا بالانتشار إلى شيء أوسع؟



مينا العريبي: أود أن أقول إن الأولوية الأساسية في الوقت الحالي هي عدم السماح لها بالانتشار أكثر. يحتاج الخليج إلى الاستقرار، ويريد دائماً أن يروا تراجعاً في التصعيد. هناك مخاوف كبيرة بشأن هذه الميليشيات. دعونا لا ننسى أن الحوثيين هاجموا كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قبل أن يهاجموا السفن في البحر الأحمر. هناك شعور بضرورة وضع حد لهذه الميليشيات. الهجوم الذي قُتل فيه الجنود الأمريكيون الثلاثة كان على الأردن. كانت تلك هي المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه الميليشيات الأردن بشكل مباشر. ولذلك هناك قلق من أن هذا الأمر سوف يخرج عن نطاق السيطرة. لكن القلق الرئيسي في الخليج في الوقت الحالي هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، الأمر الذي سيزيل بعض الأعذار التي تستخدمها هذه المجموعات للتصعيد أكثر. الأمر الثاني هو رؤية استراتيجية أمريكية جادة لكيفية التعامل مع الميليشيات. مرة أخرى، أصبحت الميليشيات أقوى على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، ويعود جزء من ذلك إلى تغاضي الولايات المتحدة عنها، حيث ترى أن بإمكانهم التعايش معها طالما أنها لم تستهدف قواتها، ومع ذلك فإننا نراهم يقومون بالتصعيد عاماً بعد عام.