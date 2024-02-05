مع انتشار الهجمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، انضم فالي نصر من جامعة جونز هوبكنز ومينا العريبي من صحيفة "ذا ناشيونال" إلى مذيع CNN، فريد زكريا، للحديث عن التفاعل المُعقد بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل والفلسطينيين والدول العربية.

نستعرض لكم فيما يلي حوار اللقاء:

فريد زكريا: فالي، اسمح لي أن أستمر من النقطة التي كانت مينا تتحدث عنها قبل الاستراحة، وهو ما إن كانت واشنطن قد سمحت لهذه الميليشيات بالنمو. بدأ حزب الله في حرب لبنان في الثمانينيات، ثم حماس، ثم الحوثيون والميليشيات في العراق وسوريا، كلهم مدعومون وممولون من إيران. ما هي أفضل استراتيجية؟ لدى ديفيد سانغر في "نيويورك تايمز" اليوم مقال تحليلي أعتقد أنه كان مثيرًا للاهتمام، حيث قال إن ضرب إيران بقوة لم يثبت أنه يردعهم. وأشار إلى أن اغتيال سليماني، القائد الإيراني، لم يردع إيران حقًا كما نرى الآن. ولكن في بعض الأحيان كان للتفاوض معهم تأثير مؤقت على الأقل في إيقاف الأنشطة الإيرانية. كيف تعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع مسألة إقناع هذه الميليشيات بالتوقف والكف؟



فالي نصر: أعتقد أن ديفيد محق، بمعنى أنه عندما قتلت الولايات المتحدة سليماني، ردت إيران بأكبر هجوم صاروخي واجهته القوات الأمريكية على الإطلاق. وكان من حسن الحظ، أنه في تلك المرحلة لم يؤد ذلك إلى حرب أكبر. ومن الصحيح أيضًا أنه قبل السادس من أكتوبر، توصلت الولايات المتحدة وإيران بطريقة أو بأخرى إلى طريقة سمحت لمستشار الأمن القومي بالاعتقاد أن الشرق الأوسط كان في أكثر لحظاته سلمية على مدار عقد من الزمن. لكن هذا المكان الذي وصلنا إليه، والمعضلة التي تواجهها الولايات المتحدة، هي أن حرب غزة أصبحت سببا في تصعيد هذه الهجمات للأسباب التي ذكرتها مينا، وهي أن هذه المجموعات ترى ميزة أو فرصة في اتباع سلوك أكثر عدوانية وتشكيل ضغط على إسرائيل والولايات المتحدة. لذا، فإن الولايات المتحدة تواجه معضلة. إنها بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب والتوصل إلى وقف إطلاق النار، لأن المرة الأخيرة التي توقف فيها إطلاق النار لأيام كانت الوقت الوحيد الذي هدأت فيه الأسلحة بالشرق الأوسط. ولكن إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في هذه اللحظة، فإن حماس وحزب الله قد فازا بالطريقة التي شرحها هنري كيسنجر. على الجانب الآخر، إذا لم يكن هناك وقف لإطلاق النار، فإن الولايات المتحدة تواجه خطرًا جسيمًا بأن ينتهي بها الأمر في مواجهة مباشرة مع الحوثيين وإيران والميليشيات الشيعية في العراق أو ثلاثتهم في نفس الوقت. لذلك، أعتقد أن على الولايات المتحدة أن تختار: هل تريد اتخاذ الخطوة الأولى، على الأقل التوصل إلى وقف لإطلاق النار؟ والقيام بتهدئة المنطقة، ثم التفكير في استراتيجية أطول وأوسع فيما يتعلق بما ستفعله بشأن الحوثيين والميليشيات الشيعية وإيران، أم أنها ستتبع سياسة محاولة التخويف مما قد يؤدي إلى مخاطر كبيرة في نهاية المطاف في حرب؟. ومن الممكن أن يخطئ الجانبان في الحسابات في لحظة كهذه.



فريد زكريا: مينا، ما الذي تريده في رأيك دول الخليج، الإمارات والسعودية والبحرين؟ لأنه مجددًا، لديهم هذه المعضلة. إنهم لا يحبون إيران، لكن الإيرانيين يستغلون القضية الفلسطينية وحرب غزة، ويُنظر إليهم، على ما أعتقد، على أنهم أكثر من مجرد مناصرين لهذه القضية. عرب الخليج صامتون إلى حد كبير. لقد كانت هناك بعض الإدانات، لكن الحوثيين هم الذين يطلقون الصواريخ، وحزب الله هو الذي يطلق الصواريخ، وهم الذين يتبنون القضية الفلسطينية.



مينا العريبي: حسنًا، حزب الله والحوثيون والميليشيات في العراق تريد أن يكون ذلك هو السرد، بأن الطريقة التي تدعم بها الفلسطينيين هي من خلال إطلاق الصواريخ هنا وهناك بدلاً من بذل جهود متضافرة للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو في الواقع ما تعمل لأجله الجامعة العربية والسعودية والإمارات وآخرون من أجله. لذلك، من المهم في عملية التأطير أن نفكر في ما هو النجاح وما نريده، وفي نهاية المطاف يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية تنهي ما نراه الآن. فريد، بدأت البرنامج بالقول إن الولايات المتحدة تريد الخروج من الشرق الأوسط. والحقيقة هي أن الولايات المتحدة موجودة في الشرق الأوسط وتتورط في حروب أو صراعات معينة دون إنهائها أو التوصل إلى حل نهائي لها. لذلك، سوف نعطي مثالا، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل والفلسطينيين، فمن دون حق النقض الأمريكي، فمن المحتمل أن تكون هناك دعوة من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الذي كان سيكون ملزمًا، لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض. لذلك فهي متورطة. وبالمثل، عندما ننظر إلى الحوثيين، كان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذتها إدارة بايدن هو إزالة تصنيف الإرهابيين للحوثيين بسبب الهجمات التي قامت بها في المنطقة، وبالتالي أعطت هذا الانطباع بأنه لا بأس بأن يستمروا في ذلك، والقائمة تطول. الولايات المتحدة متورطة بما فيه الكفاية. لإضعاف هذه الميليشيات، أنت بحاجة إلى دول قومية قادرة على أداء وظيفتها. العراق واليمن ولبنان وسوريا، ضعفها سمح لإيران بتوسيع قوتها ونفوذها. أحد الأشياء الرئيسية التي أرادت إيران أن تكون قادرة على إنشائها في المنطقة هو أن تكون لها حدود برية وسيطرة تمتد من إيران على طول الطريق إلى حزب الله. لذا، فإننا نمر عبر العراق، ونمر عبر سوريا، وصولاً إلى لبنان. ولذلك فقد عملت لسنوات على هذا الأمر وتستمر في ممارسة نفوذها. ما نراه على الأرض، وفي اليومين الماضيين أيضًا، رأيتم قادة الميليشيات يظهرون في بغداد ليقولوا إننا ما زلنا هنا. قاسم مصلح، الذي استهدف الأمريكيون لواءه في غاراتهم على العراق في الآونة الأخيرة، شُوهد علنًا وكأنه يقول: أستطيع المشي مع الإفلات من العقاب في العراق. إذا كانت لديك دولة قومية قوية يمكنها محاسبة قادة الميليشيات، لكان لدينا حوار مختلف بدلاً من انتظار الضربات الجوية التي لا تقدم حلاً. إنه عمل شاق ولكنك بحاجة إلى دول أقوى.



