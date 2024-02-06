كان محور اللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة هو ما تتحدث عنه وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم التالي لوقف إطلاق النار في غزة، وأهمية إعادة الإعمار وأهمية المساعدات الإنسانية وأهمية إيجاد قيادة للسلطة الفلسطينية وأهمية الحكم في غزة.

تتم مناقشة كل هذه الأفكار بحيث يكون هناك نوع من المضي قدمًا على الفور إذا ومتى ما حدث وقف مؤقت أو وقف إنساني أو وقف كامل لإطلاق النار، الأمر الذي لا يزال سؤالًا كبيرًا للغاية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الكرة أصبحت بالفعل في ملعب حماس في الوقت الحالي بعد ذلك الاجتماع الذي عقد في نهاية الأسبوع قبل الماضي بين رؤساء الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية والمصرية إلى جانب رئيس الوزراء القطري، مما طرح صيغة لحماس للنظر فيها.

هذه الصيغة لا تلبي ما طالبت به حماس في الماضي، بوقف كامل للأعمال العدائية ووقف كامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وكذلك النظر جديًا في مسألة إطلاق سراح سجنائهم.

ويبدو أن موقف حماس ذاك لا يزال قائمًا، ولهذا السبب تقول وزارة الخارجية إنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيسمعون عن أي تحرك في هذا الشأن أثناء وجود الوزير بلينكن في المنطقة.