وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اقتراح حماس المقابل بأنه "مبالغ فيه بعض الشيء"، بينما قال مسؤولون أمريكيون آخرون إنه "إيجابي ومعقول".

كما وصف القطريون الاقتراح بأنه إيجابي، لكنهم أشاروا أيضًا إلى أنه لم يكن نوعًا من الإجابة المباشرة، بنعم أو لا، على الاقتراح الذي تم تقديمه منذ أكثر من أسبوع.

من جانبها، قالت حماس نفسها إنها استجابت بطريقة إيجابية للاقتراح الذي تلقوه، لكن لغتهم لا تزال تشير إلى أنهم يريدون وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وهو الأمر الذي كان مرفوضا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية.

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