ناقشت إيزا سواريز مذيعة شبكة CNN، مع المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر، الأوضاع حول النزاع المستمر في السودان، حيث أفادت منظمة أطباء بلا حدود بوفاة طفل واحد على الأقل كل ساعتين في مخيم زمزم، بسبب سوء التغذية.

تأثرت منطقة دارفور بشكل خاص بالعنف المتفشي من الصراع المستمر في السودان.

وبينما تقول الأمم المتحدة إن أكثر من 6 ملايين شخص قد نزحوا داخل السودان، فقد فر أكثر من مليون ونصف المليون آخرين إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك تشاد.

وقال إلدر، إنه يوجد في السودان أكبر عدد من الأطفال النازحين في العالم، والأنظمة الصحية التي على وشك الانهيار، لذا فإن هناك محاولة واسعة النطاق للحصول على أكبر قدر ممكن من المساعدات عبر هذه الحدود.

ويضيف إلدر قائلًا، إنه كان منذ عشرين عامًا في السودان، والآن قد عاد مجددًا لها، إذ أنه لا يزال يستطيع سماع تلك القصص التي روتها له النساء عن الاغتصاب، وقصص الأطفال الذين يُقتلون.

والآن الفتيات الصغيرات قبل 20 عامًا أصبحن أمهات ، وهن نفس الأمهات اللاتي تحدث إليهن بهذه القصص المروعة عما تعرضن له، وعن حرق المنازل والاغتصاب، وما إلى ذلك.