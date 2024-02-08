علق الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، سيدريك لايتون، على الضربة العسكرية في بغداد والتي أدت إلى مقتل زعيم "كتائب حزب الله"، وسام محمد صابر السعدي، الذي تقول القيادة المركزية الأمريكية إنه مسؤول عن الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال لايتون إن الضربة "كانت دقيقة للغاية وكانت في حي المشتل ببغداد، وهي جنوب شرقي مدينة الصدر. إنه حي للشيعة وكما ترى من الحركة المرورية فإنها منطقة مكتظة وكثيفة بالناس".

وأشار الجنرال المتقاعد إلى أن "جهد الاستهداف هذا كان دقيقًا للغاية باستخدام الاستخبارات التي نملكها حيال تحركاته، تحركات السعدي، وكانت أيضًا طريقة لاستعراض قدراتنا في ملاحقة كل من هؤلاء القادة إذا اخترنا فعل ذلك"، حسب تعبيره.