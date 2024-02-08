كشف الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية، ريتشارد هاس، لمذيعة CNN كريستيان أمانبور سبب اعتقاده أن أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المتمثلة في "النصر الكامل" على حماس والقضاء على الحركة قد تكون بعيدة المنال.

وقال هاس تعليقًا على ذلك: "ما صدمني قليلًا هو تعليق النصر الكامل وأن إبادة حماس والقضاء عليها في الأفق. أجد أنه من الصعب أن أتخيل ذلك لأنني لست متأكدًا من أنه هدف قابل للتحقيق نظرًا لطبيعة حماس".

وتابع بالقول: "أنا لا أفهم المنطق القائل بأن المزيد من الأيام أو الأسابيع أو الأشهر من النشاط العسكري الإسرائيلي سيحل المشكلة بالنسبة لهم، ولا يتضمن هذا بشكل واضح أي شيء عما سيأتي بعد ذلك فيما يتعلق بالحكم".

وأشار إلى أنه لا يعتقد "أن الكثير من الناس في إسرائيل سوف يقتنعون بذلك، ومن الواضح أنه سيتعرض لضغوط حتى لا يرفض على الأقل ما تعرضه حماس، لأن ذلك يفتح المجال أمام إمكانية استعادة الرهائن المتبقين".

وأنهى الدبلوماسي الأمريكي السابق تعليقه بالقول: "لقد سمعت ما قاله رئيس الوزراء، ولكن يبدو لي أنه ليس موقفًا مستدامًا أن يقول ببساطة إننا سنواصل القيام بما نقوم به ولسنا مهتمين بأي شيء تتم مناقشته".