هل تغيرت علاقة أمريكا وإسرائيل بشكل لا رجعة فيه؟ شاهد رد إسبر لـCNN

انضم وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، مارك إسبر، إلى مذيع شبكة CNN جيك تابر في برنامج The Lead، ليناقش معه الأمور التي وصلت إليها العلاقة بين أمريكا وإسرائيل في الآونة الأخيرة.

وفي سؤال من مذيع CNN ما إذا كانت العلاقة طويلة الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة قد تغيرت خلال الأشهر الأربع الماضية، رد إسبر، أنه لا يظن ذلك، لأن الروابط الثقافية التاريخية وغيرها من الروابط عميقة جدًا وطويلة الأمد بحيث لا يمكن تغييرها بشكل جذري.

ولكن فيما يتضح من وجهة نظره هو أن هناك تغييراً في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، وعلى الأخص مع بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة والتي بالطبع ستستمر مع استمرار الصراع بين حماس وإسرائيل.

وقد أجاب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق عن سؤال وجه إليه بشأن إمكانية أي سلام في المنطقة مع هذه الحكومة الإسرائيلية وهؤلاء الأشخاص المتعصبين الدينيين اليمينيين أمثال سموتريتش وبن غفير المتواجدين فيها، حيث قال إسبر، "هؤلاء الأعضاء وغيرهم ممن يريدون إعادة احتلال غزة ويريدون دفع سكان غزة والفلسطينيين في غزة إلى مصر وأماكن أخرى وإعادة المستوطنين اليهود إليها." واستنتج منها بالقول: "لذا فهو ليس شيئًا ممكنًا."

ولكنه يعتقد أن الطيف الأوسع للسياسة الإسرائيلية لا يريد إعادة احتلال غزة، لكنهم يريدون وضعاً دفاعياً أفضل.