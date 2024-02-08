دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح رئيس لجنة التنسيق الدولي في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، الرائد الدكتور عبدالله الشيخ، مستوى الفرق العربية المشاركة في النسخة الخامسة من هذا التحدي المقامة في دبي، ملقيا الضوء في مقابلة مع CNN بالعربية إلى المشاركة الدولية الواسعة التي ضمت أكثر من 87 فريقا من 48 دولة.



وقال الرائد عبدالله: "تأتي بطولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية في نسختها الخامسة تستضيف فيها أكثر من 48 دولة وأكثر من 87 فريقا منهم 71 فريق موجود كمشارك والبقية كمراقبين لهذه البطولة العالمية التي تشارك فيها 5 فرق نسائية تمثل تشيلي وتايلاند وبلاروسيا بالإضافة إلى فريقي الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات".



ولفت الرائد عبدالله إلى ارتفاع قيمة الجوائز إلى 260 ألف دولار مقارنة بـ160 ألف دولار قيمة الجوائز في العام الماضي.



وفيما يتعلق بمستوى مشاركات الفرق العربية، قال الرائد عبدالله: "أبهرتنا الفرق العربية بالمشاركات التنافسية التي ظهرت من خلالها الجاهزية البدنية والذهنية وأهمية العمل بروح الفريق الواحد، ومشاهدة الفرق مثل الفريق الأردني والسعودي والبحرين والكويت جميعها فرق منافسة بقوة".



وعن تقييم الفائزين وما يتنافسون حوله، قال الرائد عبدالله: "كل يوم (من أيام التحدي الـ5) له اختبار يختلف عن الثاني وله زاوية تركيز تختلف مثلا أمس كانت مسابقة البرج واليوم الموانع التي من خلالها تستند على اللياقة البدنية وأهمية العمل بروح الفريق الواحد أيضا في تجاوز هذه الموانع وانهاء التحدي في زمن قياسي".