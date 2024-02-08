دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول قائد فرق شرطة دبي في تحدي الإمارات التكتيكي 2024، العقيد مسعود آل حماد، الظهور البارز للعنصر النسائي الإماراتي في هذا التحدي الذي يشارك فيه أكثر من أكثر من 87 فريقا من 48 دولة، لافتا إلى الدوافع والمنهجية التي كانت وراء تمكين المرأة سواء في القطاع الأمني أو الحكومي الرسمي بالدولة.



وقال آل حماد في مقابلة مع CNN بالعربية على هامش اليوم الختامي بتحدي الإمارات التكتيكي 2024: "الشرطة النسائية لها دور كبير ليس من الآن، بل منذ تأسيس الشرطة، أنا متولي منذ 25 سنة رئاسة قسم الشرطة النسائية، أنا تعلمت في البيت أن أمي ملكة وأخواتي وبناتي أميرات وأعاملهم نفس الشيء، هن لهن دور كبير في نشأتنا"، مضيفا: "الأم هي كل شيء في البيت بالنسبة لنا والأخت كذلك".



وأضاف: "عندما تنظر إلى حكومة الإمارات فسترى أن 50% أو أكثر منهن وزيرات ومديرات وبمراكز قيادية، الحكومة مكنت الشرطة النسائية والمرأة بشكل عام في كل شيء، وأنا أقول بصراحة أن الإمارات تعامل المرأة كملكة والفتيات كأميرات ولا توجد أي دولة في العالم مثل الإمارات في تمكين المرأة.."



وتابع العقيد آل حماد قائلا: "أول فريق إنزال (نسائي) على مستوى العالم كانوا في شرطة دبي وأول فريق دراجات (نسائي) على مستوى الدول العربية وفي الحماية والحراسات كان في شرطة دبي، حفظ الله شيوخنا الصراحة دائما يشجعون ويؤازرون ولا يقصرون ودوما يفتخرون في بناتهم، ونجاح المرأة الإمارات في الحقيقة هو بسبب هذا الشي".