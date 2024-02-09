تحدث الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، مع مذيعة CNN، باولا نيوتن، لمناقشة الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، ومدى الحاجة إلى وقف لإطلاق النار هناك.

وقال إيغلاند إن الفلسطينيين "في حاجة إليها (الهدنة) على الفور. أعني، لم يعد هناك وقت للسكان المدنيين في غزة. ولم يحدث في أي مكان آخر في التاريخ الحديث أن تم تكديس هذا العدد الكبير من الأشخاص معًا في مثل هذه المساحة الصغيرة تحت مثل هذا القصف لعدة أيام".

وتابع بالقول: "لقد مرت 4 أشهر الآن، وهؤلاء النساء والأطفال الذين أصبحوا الآن محشورين معاً في رفح بالجنوب - لقد فر أكثر من مليون شخص من هناك - حيث بدأ الأمر مع 300 ألف شخص فقط".

كما أشار إلى أن "هؤلاء الناس يخشون أن ما سيحدث لهم هو ما حدث في الشمال، حيث أصبحت المنازل في حالة خراب. دمرت 350 ألف وحدة سكنية أو لحقت بها أضرار بالغة".

وأكد إيغلاند أن "أي توقف مؤقت يمكن أن يكون جيدًا، ولكن الوقف الدائم لإطلاق النار فقط هو ما سيساعدنا حقًا في تقديم المساعدة في جميع أنحاء غزة. لدينا مساعدات متراكمة الآن والتي لم تصل إلى غزة".

واستطرد بالقول: "لقد تحققت للتو من الأرقام اليوم. الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قالوا إنهم لن يكونوا قادرين على إصلاح وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أشهر. لا يزال هناك 100 أو 150 شاحنة يوميًا كأفضل تقدير، ونحن بحاجة إلى أكثر من 500 شاحنة".

وبيّن إيغلاند أن "المساعدات المتراكمة تمثل قرابة 50 ألف شاحنة، والتنقل داخل غزة يكاد يكون مستحيلًا بالنسبة للسكان المدنيين، وكذلك بالنسبة لنا كعاملين في المجال الإنساني. لذا فإن وقف إطلاق النار الذي ينهي هذا العنف الذي لا معنى له هو وحده الذي يمكّننا حقًا من إنقاذ الأرواح في تلك المنطقة الصغيرة من الأرض"، على حد تعبيره.



