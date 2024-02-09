حذر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، في مقابلة مع مذيعة CNN، باولا نيوتن، مما قد تفعله إسرائيل في رفح المكتظة بالفلسطينيين، مستشهدًا بما حدث في خان يونس ومدينة غزة وغيرها من المدن الأخرى.

وردًا على سؤال مذيعة شبكتنا عن رأيه فيما سيحدث إذا قررت إسرائيل ملاحقة مقاتلي حماس في مدينة رفح الحدودية، قال إيغلاند: "إذا فعلوا في رفح ما فعلوه في خان يونس ومدينة غزة وأماكن أخرى، فسيكون حمام دماء بين الأطفال والنساء وبين الأبرياء".

وتابع بالقول: "لا أستطيع أن أرى كيف أن الولايات المتحدة هي التي توفر الأسلحة لهذا، وأن الدول الأوروبية الأخرى هي التي توفر الأسلحة لهذا القصف على السكان المدنيين".

كما أضاف: "نعم، اندمج هؤلاء المسلحون المتهورون مع السكان المدنيين، ولكن هذا لا يبرر بأي حال من الأحوال الهجمات العشوائية على النساء والأطفال".

وشدد على أنه "لا يمكن السماح بحدوث هذا الأمر، سيكون ذلك بمثابة حمام دم وسيكون وصمة عار على الضمير، ليس على إسرائيل، ولكن على حلفاء إسرائيل".