روى الطبيب الأردني الشاب، محمد عمرو، "أهوال" رحلة تطوّعه الإنسانية في قطاع غزة لموقع CNN بالعربية على مدار نحو أسبوعين، برفقة فريق طبي من مختلف أنحاء العالم ضم نحو 21 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات بينهم 6 من الأطباء الأردنيين، أجروا خلالها عشرات العمليات الجراحية بأدوات ومستلزمات طبية بسيطة.

وقال عمرو الذي التقته CNN بالعربية بعد بضعة أيام من عودته إلى عمّان، إن الفريق ترك وراءه منظومة "طبية متهالكة" في جنوب غزة و"خطر موت محدق" بآلاف المصابين الفلسطينيين خاصة فاقدي الأطراف، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة وشح دخول المساعدات الطبية الأساسية إلى القطاع.



