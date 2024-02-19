بينما تعطي الحكومة الإسرائيلية إنذارًا نهائيًا لحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن قبل شهر رمضان أو أنها ستقوم بتوسيع عمليتها العسكرية في رفح، انضمت مسؤولة الاتصالات في المجلس النرويجي للاجئين، شاينا لو، إلى مذيع شبكة CNN، ماكس فوستر، لمناقشة تصريحات نتنياهو بأن هناك "مساحة كبيرة في شمال رفح يمكن للناس أن يفروا إليها".

قالت شاينا لو: "ببساطة لا يوجد مكان في شمال رفح"، مشيرة إلى أنه "تم بالفعل تدمير أجزاء كبيرة من غزة بالكامل بسبب القصف الإسرائيلي على مدى الأشهر الأربعة الماضية".

وأضافت: "أما المنطقة الوسطى من غزة، التي شهدت قدرًا أقل من الدمار، فلا يوجد بها أي مساحة مفتوحة، ولا توجد بها مرافق، ولا يوجد بها ملاجئ لإيواء الناس".

وتابعت: "علاوة على ذلك، تركزت جهود الإغاثة الإنسانية على منطقة رفح حيث تصل المساعدات الدولية. وهذا هو المكان الذي أُجبر فيه أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، على الفرار إليه خلال الأشهر الأربعة الماضية من القتال، وهم يبحثون عن العون والمساعدة هناك".

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