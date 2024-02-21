تستمر معاناة أصغر ضحايا الحرب الدائرة في السودان، حيث تقول منظمة أطباء بلا حدود إن طفلاً يموت كل ساعتين في شمال دارفور، كما أدت الحرب إلى حالات كارثية من سوء التغذية.

وفي تلك الأثناء، نشر الجيش السوداني مقاطع فيديو، الأسبوع الماضي، واعتبرها انتصارًا في حربه ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

من جانبه، قال شيك تراوري، منسق الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود: "لدينا أكثر من 200 مريض كل يوم ينتظرون العلاج، ولا يأتون من داخل المخيم فقط، بل يأتون أيضًا من المنطقة المحيطة بحثًا عن الرعاية الصحية".

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