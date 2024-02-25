شاهد مقاتلات أمريكية وبريطانية تقصف أهدافًا للحوثيين في اليمن

نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الجولة الرابعة من الضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن.

وقال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN إن الضربات أصابت عشرات الأهداف في مواقع متعددة.

وتأتي هذه الضربات بعد أن قال البنتاغون إن الحوثيين نفذوا مؤخرًا المزيد من الهجمات على السفن التجارية.وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن في بيان: "سنواصل التوضيح للحوثيين أنهم سيتحملون العواقب إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية التي تضر باقتصادات الشرق الأوسط وتسبب أضرارا بيئية وتعطل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن ودول أخرى".