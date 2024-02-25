في مقابلة أجراها مع مذيعة شبكة CNN، دانا باش، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن المفاوضين من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر التقوا في باريس واتفقوا على الشكل الذي يجب أن تبدو عليه صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل.

قال سوليفان خلال المقابلة، إن "ممثلي إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اجتمعوا في باريس وتوصلوا إلى تفاهم بين الدول الأربع حول الشكل الأساسي لصفقة الرهائن لوقف إطلاق النار المؤقت".

وأضاف: "نأمل أن نتمكن في الأيام المقبلة من الوصول إلى نقطة يكون فيها بالفعل اتفاق حازم ونهائي بشأن هذه القضية، ولكن سيتعين علينا أن ننتظر ونرى".

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.