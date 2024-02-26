قدم رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية وحكومته استقالتهما. تحدث الصحفي إليوت غوتكين إلى مذيعة CNN، روزماري تشيرتش، حول سبب قيام اشتية وحكومته بهذه الخطوة الآن.

قال غوتكين إن سبب الاستقالة الآن "ربما يرجع إلى ضغوط من الأمريكيين، أو على الأقل يهدف إلى تهدئة الأمريكيين إلى حد ما في رغبتهم بإعادة تنشيط وتشكيل السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس".

وأضاف أنه يعتقد أن " هذه خطوة واحدة ربما نحو إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية لجعلها بالتأكيد أكثر قبولا للولايات المتحدة، ولكن من المحتمل أيضا لإسرائيل لتتمكن من السيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء حرب إسرائيل وحماس".