بدأ جون ستيوارت برنامج "ذا ديلي شو" بالحديث عن الحرب في غزة، وتطرق إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقصف الذي يشهده القطاع، قائلًا: "خطتك للقضاء على حماس هي بتدمير غزة بأكملها.. آآه.. ألا ينتج ذلك المزيد من الحمائس؟ هل هذا جمع كلمة حماس؟".

كما كان رد الولايات المتحدة على الحرب القائمة في غزة أيضًا موضوع نقاش في البرنامج، حيث علق الكوميدي الساخر بالقول: "يا إسرائيل، هدئي الوضع قليلًا. هل لك أن تكوني أكثر دقة في غاراتك؟ هذه نصيحة جيدة، ولكن حقًا، ألم تتمكن الولايات المتحدة من قول ذلك لإسرائيل عندما أعطيناهم كل القنابل؟ الأمر وكأنك تاجر مخدرات أتى ومعه كرات بلياردو وقال: لا تبق مستيقظًا طوال الليل".

وقدم ستيوارت حلًا لإنهاء الصراع المستمر لأشهر، قائلًا: "توقف إسرائيل القنابل وتطلق حماس سراح الرهائن وتشكّل الدول العربية - التي تزعم أن فلسطين على رأس أولوياتها - منطقة منزوعة السلاح بين إسرائيل ودولة فلسطينية حرة. السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن، يشكّلوا جميعًا تنظيمًا مشابهًا للناتو لضمان الأمن لكلا الجانبين. لن يسموها الناتو بالطبع، إنها حلف الشرق الأوسط، إنه "مي تو"، على حد تعبيره.