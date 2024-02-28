في خطاب للملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في قمة الويب والتي انعقدت في قطر، ذكرت فيها ما مر به شعب فلسطين خلال عقود من الزمن، ودعت فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وكيف أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تعج بمشاهد أحادية اللون لأكفان بيضاء وأنقاض رمادية وشاشات بيضاء وسوداء، بعد أن كانت الصور ملونة على الشاشات.

حيث قالت الملكة رانيا عن الحرب الدائرة في غزة: "نحن بحاجة لوقف لإطلاق النار. وقف للدمار، وقف للنزوح.. ووقف للحرمان المتعمد. يجب على هذه الحرب ان تنتهي الآن."

وأضافت أيضًا: "على الرهائن والمعتقلين من كلا الطرفين ان يعودوا إلى بيوتهم."

وأردفت بالقول: "الفلسطينيون يريدون ما يعتبره أغلبنا حقوقاً بديهية: حقهم في تقرير المصير، القدرة على حكم أنفسهم بكرامة وأمان. والتحرر من الاحتلال. ولا يمكن تحقيق أي من ذلك، دون دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل."