قدم مراسل شبكة CNN، فريدريك بليتجن، تقريرًا من طهران، بينما يستعد الناخبون الإيرانيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

قال أحد الناخبين لـCNN: "من خلال هذه الانتخابات سنثبت أننا قادرون على الوقوف ضد الولايات المتحدة ليس اقتصاديًا فحسب، بل عسكريًا أيضًا. إنهم يعاقبوننا، ولكن سيتم حل هذه المشكلة قريبًا وبعد ذلك سنكون دولة تفرض عقوبات عليهم".

ووصل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى نقطة الغليان، فيما تتهم واشنطن طهران بدعم الحوثيين في اليمن بإطلاق صواريخ على سفن الشحن. وكذلك الميليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا التي تستهدف القواعد الأمريكية هناك، بما في ذلك هجوم 28 يناير الذي أسفر عن مقتل 3 من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة العشرات.

من جانبها، تنفي إيران تورطها، لكنها انتقدت الولايات المتحدة بسبب دعم واشنطن لإسرائيل وحملتها ضد حماس في غزة.

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