عبر مراجعة تفاصيل دقيقة وعددًا من الأدلة والصور والشهادات، يكشف تحقيق لـCNN كيف أدى القصف الإسرائيلي العشوائي إلى مقتل نصف عائلة في غزة خلال غارة جوية.

قصة الفتاة ربى أبو جبة، البالغة من العمر 18 عامًا، كانت المفتاح لكشف الفظائع التي كانت مخفية في الظلام حتى اليوم. أصيبت ربى في إحدى الهجمات، وقدمت القليل من الأدلة حول ما حدث لها ولعائلتها.



حيث تعقبت شبكتنا 7 ناجين، وجمعت مقاطع فيديو وصورًا عبر الأقمار الصناعية وبيانات صحفية عسكرية إسرائيلية - وتحققت من محتوى وسائل التواصل الاجتماعي كما تحدثت مع خبراء المقذوفات والطب الشرعي - ما سمح بجمع أحداث ليلة موت ورعب دموية وسط النيران العسكرية الإسرائيلية المكثفة والعشوائية، التي خلفت قتلى مدنيين.

بدأنا بسؤال الجيش الإسرائيلي عن الحادث وإعطائهم صورًا وإحداثيات محددة. قال الجيش إن قواته تعرضت لإطلاق نار من ذلك الموقع في الرابع من يناير، وردوا بـ"ضربة محددة لإزالة تهديد وشيك" - ولا يمكنهم تأكيد ما إذا كانت الجثث مرتبطة بتلك الضربة.



شاهد التقرير الكامل لمراسلة CNN، جمانة كرادشة، الذي يثير تساؤلات جدية حول تصرفات الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم.