كان هناك طوفان من الاكتتابات العامة الإقليمية في عام 2023، حيث قامت دولة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها في مجلس التعاون الخليجي بجمع رأس المال من خلال المزيد والمزيد من الاستثمار الدولي الخاص.

حيث قامت دولة الإمارات العربية المتحدة وجيرانها في مجلس التعاون الخليجي بحشد رأس المال من خلال المزيد والمزيد من الاستثمارات الدولية الخاصة، وقد أنتجت دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية ما يقرب من 11 مليار دولار من الاكتتابات العامة في عام 2023. يأتي هذا الرقم من البيانات التي جمعتها شركة Kamco Invest.

تتحدث مذيعة CNN، إيليني غيوكوس، مع نائب الرئيس لاستراتيجية الاستثمار والأبحاث في الشركة، توماس ماثيو، لتسليط الضوء على هذه القضية.