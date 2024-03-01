تحدث مذيع CNN، جون فوز، إلى شاينا لو، مستشارة الاتصالات للمجلس النرويجي للاجئين، حول الوضع الإنساني في غزة وعمليات الإنزال الجوي لمساعدات الطوارئ، حيث قامت الأردن ومصر وقطر وفرنسا هذا الأسبوع بهذه العمليات في حين تدرس الولايات المتحدة الآن عمليات الإنزال الجوي أيضًا.

وقالت مستشارة الاتصالات إن عمليات الإنزال الجوي للمساعدات تشير إلى أنه "لا يمكن توزيعها بأمان على الأرض في غزة، وهو أمر مثير للسخرية".

وتابعت بالقول: "هذه هي الطريقة (التوزيع على الأرض) التي يجب أن تدخل بها المساعدات، فالقيام بعمليات إنزال جوي أمر مكلف للغاية وغير فعال، وهناك قيود على كمية البضائع التي يمكن إسقاطها، وإسرائيل تسيطر أيضًا على السماء".

كما أضافت: "ما نعرفه هو أن معبر كرم أبو سالم في جنوب غزة والذي يدخل إلى جنوب غزة لديه القدرة على السماح بدخول مئات الشاحنات يوميًا أكثر مما نراه. كان".

وأشارت لو إلى أن أمين عام المجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، "كان في غزة وأرسل لنا مقطع فيديو لقوافل الشاحنات التي كانت متوقفة في انتظار دخول غزة عبر الجنوب، وهي عالقة في سيناء. نحن نعلم أن هناك مساعدات على الجانب الآخر من الحدود".

وأنهت لو تعليقها قائلة: "نحتاج أن نكون قادرين على إدخالها ونحتاج إلى ضمانات بأننا نستطيع التحرك في جميع أنحاء غزة للوصول إلى الأماكن التي يوجد فيها جميع الناس المحتاجين، وهم في كل مكان، من أجل الحصول على المساعدات لهم".