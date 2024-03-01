قُتل ما لا يقل عن 112 شخصًا وأصيب المئات في غزة بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار بينما كان مدنيون فلسطينيون يتجمعون حول شاحنات تحمل مساعدات غذائية، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

فبينما كانت القافلة تمر بنقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية وتدخل مدينة غزة، تدفق المئات من الأشخاص في حاجة ماسة إلى الطعام إلى الشاحنات، كما يظهر في الفيديو الذي نشرته طائرة بدون طيار من قبل الجيش الإسرائيلي.

يصعد الكثيرون إلى الشاحنات، ويأخذون ما في وسعهم. وفجأة، يفتح الجيش الإسرائيلي النار، ما أدى إلى قتل وإصابة نحو 20 شخصاً في الحشد، بحسب الصحفي المحلي خضر الزعنون الذي كان موجودا في مكان الحادث.



الفوضى حدثت بعد ذلك، وبينما كان الناس يهربون، يقول شهود عيان إن سائقي الشاحنة انطلقوا مسرعين، مما أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 104 أشخاص قتلوا إجمالاً، وأكثر من 700 جريح. CNN غير قادرة على تأكيد هذه الأرقام بشكل مستقل.

تقرير مراسل CNN جيريمي دايموند ينقل لكم التفاصيل.

