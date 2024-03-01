تحدث مارك ريغيف، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع كريستيان أمانبور عن مقتل عشرات الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات غذائية. نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: مارك ريغيف، كما قلت، هناك جداول زمنية متضاربة، إما أن إطلاق النار كان أولاً ثم التدافع أو التدافع كان أولاً ثم إطلاق النار. لكن الحقائق هي الحقائق. هناك قتلى وجرحى. أعتقد أن السؤال الأول الذي يمكنك الإجابة عليه، من كان يدخل المساعدات هذه وإلى من؟ تقول الأمم المتحدة ووكالة الإغاثة العادية المعروفة إنه ليس لهم أي علاقة بالأمر. هل تعرف من كان؟

مارك ريغيف: أعلم ما يلي، أنه من أجل المساعدة في تخفيف النقص الغذائي في غزة، سمحنا بمرور قافلة مكونة من قرابة 30 التي دخلت غزة الليلة الماضية، متجهة إلى شمال قطاع غزة، وهذا يدل على أن إسرائيل مهتمة برؤية المساعدات والمواد الغذائية تصل إلى السكان المدنيين. لسوء الحظ، شهدنا موقفًا حيث كانت هناك مأساة وفيات جماعية، حيث بدا وكأن المدنيين كانوا يقتحمون الشاحنات محاولين أخذ الطعام من اليأس. كان الناس يتدافعون وقُتل الناس. لا أستطيع أن أخبرك بالأرقام الدقيقة. وكما تعلمين، أنا لا أثق بالأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة. كانت هناك تقارير تفيد بأن السائقين ربما دهسوا بعضًا من الحشود، ويبدو أنها مأساة، لكن يمكنني أن أقول لك إن إسرائيل لم تكن متورطة بشكل مباشر بأي شكل من الأشكال.

كريستيان أمانبور: عندما تقول عدم المشاركة بشكل مباشر بأي شكل من الأشكال، ماذا تقصد؟ أعني، قمتم بتمكين هذه القافلة، كما قلت، وقواتكم موجودة على الأرض وتطلق النار. قالوا ذلك بأنفسهم. ماذا تعني بذلك؟ أنكم غير متورطون بأي شكل من الأشكال؟

مارك ريغيف: كان هذا - لقد سمحنا بدخولها، نحن منخرطون في الأمر بهذه الطريقة. إنها سياسة تسمح بدخول الغذاء إلى غزة لصالح السكان المدنيين، ولكن في حادثة اقتحام الناس للشاحنات والطريقة التي اندفع بها سائقو الشاحنات وتعرض الناس للسحق، ويبدو أن هناك إصابات جماعية، لكن إسرائيل لم تكن موجودة على الأرض.

كريستيان أمانبور: حسنًا، لكنهم فتحوا النار وقُتل الناس. لذا فأنا في حيرة تامة مما تقوله لأنهم اعترفوا، لقد اعترف المتحدث الرسمي بالأمر، قال ذلك في بثنا، أنهم فتحوا النار.

مارك ريغيف: هذا… هذا حادث منفصل. لا علاقة لها بمأساة الشاحنات، لقد كانت في مكان مختلف، ووقت مختلف، كانت في الموقع العام، ولكن ليس نفس الحادث على الإطلاق. ويجب أن أخبرك أننا لسنا على علم بأن إطلاق النار من الجيش الإسرائيلي قد تسبب في وقوع إصابات على الإطلاق.

كريستيان أمانبور: حسنًا، يمكنني أن أخبرك أن الصحفي الذي تعمل معه CNN على الأرض لديه وجهة نظر مختلفة لذلك، ولكن ربما كانت هناك حوادث أخرى. تقول بوضوح إن ذلك الأمر قيد المراجعة ونأمل في الحصول على مزيد من التوضيح. ولكن إليك الأمر. إسرائيل هي القوة الوحيدة المسؤولة عن الأمن بموجب إعلاناتكم، وبمحض إرادتكم وأفعالكم على مدى الأشهر الخمسة الماضية أو ما شابه. لذا يقول الجميع إنها مسؤولية إسرائيل، إذا سمحتم لهذه الشاحنات بالدخول، بتوفير الأمن. من الواضح أن هذا يأتي في سياق دخول القليل من الطعام، مما يجعل الناس يائسين كما سمعنا من القوات الدولية. أولاً، ألستم أنتم المسؤولون الوحيدون عن إنفاذ القانون في قطاع غزة الآن؟

مارك ريغيف: لسوء الحظ، لم يتم تدمير حماس بالكامل بعد، وكان يجب أن أكون أكثر وضوحًا. في أول حادثة لاقتحام الشاحنات من قبل المدنيين، كان هناك إطلاق نار، ولكن لم تكن من القوات الإسرائيلية. لم تكن القوات الإسرائيلية على متن شاحنات أو حول الشاحنات. لقد كانت مجموعات فلسطينية، لا نعرف ما إذا كانت حماس أو مجموعات مسلحة أخرى، ولكن من المؤكد أنه كان هناك إطلاق نار، نعرف ذلك بالتأكيد.

كريستيان أمانبور: حسنًا، إذًا سؤالي مرة أخرى هو: إسرائيل هي منفذة القانون الوحيدة على الأرض وأنتم تخوضون هذه الحرب، ولذلك، إذا سمحتم لهذه الشاحنات بالدخول، فمن تتوقعون أن يوفر الأمن لها؟ لأن كل قافلة تحتاج إلى الأمن. أعني أنني قمت بتغطية هذا الأمر منذ زمن سحيق من البوسنة إلى الصومال وأماكن أخرى. كل ذلك يتطلب الانضباط والتنظيم والتنسيق والأمن. من الذي تعتقدون أنه كان ينبغي أن يكون مسؤولاً عن الأمن في القافلة التي سمحتم لها بالدخول؟

مارك ريغيف: إنه سؤال صعب ونحن نتعامل معه ونتحدث مع المجتمع الدولي ومنظمات المساعدة التابعة للأمم المتحدة والشركاء الآخرين ممن لهم صلة بهذه المحادثة، لأننا بالطبع نريد أن نرى المساعدات تصل بأمان إلى الناس.

