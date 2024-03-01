تحدثت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مها يحيى إلى مذيع CNN ريتشارد كويست حول خطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت يحيى إن "الأمر مثير للدهشة، فالسبب وراء عدم تحول الصراع إلى نطاق كامل هو أن استجابة حزب الله وإيران ظلت هادئة إلى حد ما، ولم يتبعوا قواعد الاشتباك مع إسرائيل التي اتبعوها في الماضي".

وأشارت إلى أن "ذلك يرجع جزئيًا إلى أنهم لا يريدون صراعًا كبيرًا - لمصالحهم الخاصة ولأسبابهم الخاصة - فهم يدركون أن صراعًا كبيرًا من وجهة نظر إيران ستلحق الضرر فعليًا بأصول أمضوا العقود الأربعة الماضية في بنائها".

وتابعت يحيى بالقول: "توقعاتي بصراحة هي: إلى أن يتم التوقيع على وقف إطلاق النار في غزة أو نوع من وقف الأعمال العدائية، سنشهد تكثيفًا للتفجيرات في لبنان".

كما قالت إن إسرائيل "ترى في ذلك فرصة للقضاء على العديد من عناصر حزب الله ومواقعه، مهما كان ما تشعر أنها بحاجة القضاء عليه، مع علمهم بأنه لن يكون هناك أي نوع من - أو أن الانتقام سيكون مقيدًا ومحدودًا".