قال السيناتور الأمريكي، كريس كونز، إن "من الصعب تصديق أنه سيكون من الممكن تنفيذ الهجوم العسكري على رفح دون قتل الآلاف بلا داع"، وذلك في مقابلة له مع CNN تطرقت إلى ردود فعل الناخبين في ميشيغان بسبب تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب في غزة.

وقال كونز في تعليقه إن " الرئيس أوضح منذ بداية هذا الصراع في غزة لإسرائيل أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في دفاعها والتزامها بحماية مواطنيها، لكنها تتوقع منها السماح بالمساعدات الإنسانية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وحماية المدنيين".

وأضاف: "ما يقرب من 30 ألف شخص مات في غزة، ربما كان 10 آلاف منهم من مقاتلي حماس، ولكن من المحتمل أن يكون 20 ألفًا منهم من النساء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء".

كما أشار كونز إلى أن الولايات المتحدة كانت " منذ فترة طويلة أكبر مانح للمساعدات الفلسطينية من خلال الأونروا، والولايات المتحدة تقدم المزيد لرعاية وإطعام الفلسطينيين في المخيمات في الأردن وسوريا وإسرائيل أكثر من أي دولة أخرى"، مضيفًا: "هذا الصراع يظهر الأمر بشكل واضح، التوتر بين هذين الالتزامين طويلي الأمد للولايات المتحدة".

وعند سؤاله عن النقطة التي يصبح فيها الدعم الأمريكي لهذه العملية في غزة غير مقبول، رد كونز بالقول: "أعتقد أن الأمر يصبح غير مقبول عندما تظهر إسرائيل عدم رغبتها في الاستماع إلينا. إذا مضوا قدمًا في هجوم بري واسع النطاق على رفح دون توفير أي تسهيلات لتوفير سلامة المدنيين وللسماح بنقل المدنيين خارج منطقة القتال. أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا علينا أن نتحمل ذلك. لقد كان الرئيس بايدن واضحًا جدًا، علنًا وسرًا، بشأن هذا الأمر".

أما عن شكل الضمانات فيما يتعلق بالفلسطينيين الموجودين في رفح، قال كونز: "قد تبدو على شكل توفير نقل المدنيين إلى المخيمات المنشأة حديثًا في أماكن أخرى داخل غزة. إنها مهمة ضخمة. أجد أنه من الصعب تصديق أنه سيكون من الممكن تنفيذ الهجوم العسكري على رفح دون قتل الآلاف بلا داع، وربما عشرات الآلاف من المدنيين. ولهذا السبب رفعت مستوى قلقي بشأن هذا الأمر في محادثتي مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع (الإسرائيليين). إنه أمر غير قابل للتنفيذ تقريبًا".