قال السيناتور الأمريكي كريس كونز إن على الولايات المتحدة أن "تبدأ في توصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق الإنزال الجوي أو البحري" إذا لم تفتح إسرائيل "المزيد من طرق الوصول".

وعلق السيناتور على مقتل العشرات من منتظري المساعدات في غزة بالقول: "هذه قصة مأساوية أخرى من غزة، وهي حكاية تحذيرية، وتذكير بأنه مع تفاقم الظروف الإنسانية، فإن الأشخاص الذين يقفون على حافة المجاعة سيهاجمون الشاحنات التي تحاول الدخول لتقديم المساعدات الإنسانية. هذه كارثة، ومن الملح بصراحة أن يوضح الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية كيف سيساعدان في توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما هي خططهما لهجوم محتمل على رفح في الأسابيع المقبلة".

وأشار كونز إلى "أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تبدأ في تقديم المساعدات الإنسانية مباشرة إلى غزة عن طريق الإنزال الجوي أو النقل البحري، إذا لم نتمكن من إقناع حليفتنا الوثيقة، إسرائيل، بفتح المزيد من طرق الوصول"