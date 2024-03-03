خلال مقابلة أجراها مع مراسلة CNN، دانا باش، قال السيناتور ديك دوربين إن الوضع في غزة "يسير من سيء إلى أسوأ"، مشيرًا إلى أنه يجب "أن تكون لدينا خطة لإنهاء هذا الصراع".

وأضاف دوربين: "يجب أن أخبركم أن التقرير الوارد من غزة، والذي أفاد بأن 10 أطفال ماتوا جوعًا في الأسبوع الماضي، والذي تم التصديق عليه من قبل السلطات الطبية، أعني أنها حقيقة مروعة، ويجب أن يعيدنا جميعًا إلى رشدنا. هذا القتل للأبرياء هناك يجب أن يتوقف".

وتابع: "الوضع الطبي على الأرض هناك مروع، مروع، وليس هناك أي مبرر لذلك. وأنا أؤيد فكرة الإنزال الجوي هذه، لكن ذلك لن يحل المشكلة. رأيت الطائرة الأولى تفرغ حمولتها، وقالوا إن بإمكاننا إطعام 38 ألف شخص بما أسقطناه للتو. هناك ما يقرب من مليوني شخص في غزة، وهذا يظهر خطورة الوضع".

وعند سؤاله عما يجب أن يتغير في سياسة الرئيس جو بايدن، قال دوربين: "أعتقد أن هناك أمرين، أحدهما قصير المدى وهو الضغط من أجل وقف إطلاق النار والاستجابة الإنسانية في أسرع وقت ممكن".

وأشار دوربين إلى أنه يتفق مع ما قاله السيناتور كريس ميرفي لصحيفة واشنطن بوست بأنه "إذا كانت الحرب مستمرة على هذا النحو، حيث يتم إطلاق النار على الناس ودهسهم وهم يحاولون يائسين وضع أياديهم على واحدة من عدد صغير من شاحنات الغذاء والدقيق التي تدخل غزة، فليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تستمر في أن تكون جزءًا من ذلك".