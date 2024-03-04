خلال مقابلة أجراها مع CNN، قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، إيهود أولمرت: "أعتقد أنه إذا جاء الرئيس بايدن ليتحدث في الكنيست، فسيكون ذلك يومًا عظيمًا لدولة إسرائيل، ولشعب إسرائيل، ولأمتنا".

وأضاف أولمرت: "أعتقد أنه علاوة على توجيه هذا النداء المباشر إلى الشعب الإسرائيلي في الكنيست، عليه أن يجلس في غرفة مغلقة مع نتنياهو ويوضح له ما يجب شرحه حتى يفهم نتنياهو".

وجاء تعليق أولمرت بعد سماع ريتشارد هاس وعددًا من الأشخاص يحثون الرئيس بايدن على أن يوضح للشعب الإسرائيلي أن الحرب يجب أن تتم بطريقة مختلفة تمامًا.

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