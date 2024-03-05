تحدثت النازحة الفلسطينية ديانا البخاري مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، حول الكفاح من أجل الحصول على الغذاء والماء والسلامة في رفح.

نستعرض لكم فيما يلي الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: ديانا، أخبريني ما يعنيه الطعام والماء اليومي بالنسبة لك. ما هو الوصول لها بالنسبة لك؟



ديانا البخاري: في الواقع، إنه صراع بالنسبة لي. أستيقظ كل يوم وأفكر فقط: كيف سأحصل على الماء أو الطعام. يجب أن أنتظر في الطابور للحصول على بعض الطعام أو الماء، الذي يكون غير صحي، نحن نستخدم نفس الماء للشرب ولغسل الأطباق وفي كل شيء. لذا فإن الماء ليس صحيًا.



كريستيان أمانبور: سأعرض مقطع فيديو قصير من شيء سجلتيه لأن لديك متابعين وتقومين بنشر حياتك اليومية. سأعرض هذا الفيديو الصغير الآن.



ديانا البخاري: مرحبًا، أنا ديانا من غزة. اليوم، أريد أن أريكم أين أعيش مع عائلتي منذ أن قمت بالإجلاء إلى رفح. في الواقع أنا أعيش في هذه المساحة الصغيرة لأننا نتشارك فصلًا واحدًا مع العديد من العائلات. إذًا ليس لدينا سوى هذه المساحة الصغيرة. وقد تسألوني لماذا رتبنا هذه الطاولة بهذه الطريقة. في الواقع، إنها فكرة أمي. تعتقد أنه عندما نضع رؤوسنا بهذه الطريقة، فإنها تحمينا من أي قصف أو غارات جوية.



كريستيان أمانبور: يا إلهي. إذًا أنت لا تخبرين الناس أنك لا تملكين ما يكفي من الطعام والشراب فحسب، ولكن عليك أيضًا أن تقلقي بشأن القنابل والطائرات بدون طيار التي تحلق فوقكم. هل واجهت ذلك؟ كيف يبدو الأمر عندما تتعرض بيئتك للقصف؟



ديانا البخاري: الأمر مخيف جدًا. أت تعرفين، عمري 22 عامًا وأعيش كل ذلك. لا بأس بذلك بالنسبة لي، لكن ماذا عن الأطفال الصغار؟ فقط فكروا فيهم، ضعوا أنفسكم أو فكروا كيف لو وضعتم طفلكم بدلاً منهم تحت هذه القنابل، ماذا ستفعلون؟ إنهم بشر. إنهم مجرد أطفال. نحن بشر. نحن نستحق حياة أفضل، ونستحق السلام يا كريستيان.



كريستيان أمانبور: ديانا، أخبريني كيف يتفاعل الأطفال والشباب في عائلتك.



ديانا البخاري: أعتقد أن كل واحد منا يعاني من صدمة الآن، وجميعهم يعانون من صدمة. إنهم يبقون أيديهم بهذه الطريقة. إنهم خائفون طوال الوقت. إنهم يرتجفون بهذه الطريقة طوال الوقت. جميعنا مصابون بالصدمة الآن ياكريستيان.



كريستيان أمانبور: هل يمكنني أن أسألك شيئًا أساسيًا جدًا؟



ديانا البخاري: نحن نحاول فقط البقاء على قيد الحياة.



كريستيان أمانبور: نعم، تحاولون البقاء على قيد الحياة. دعيني أسألك شيئًا أساسيًا تمامًا. كيف تذهبون إلى الحمام؟ كيف يكون لديكم، كما تعلمين، أماكن - وخاصة النساء اللاتي يحتجن إلى النظافة والصرف الصحي المناسب، ممن لا يستطعن الخروج إلى الجزء الخلفي من الخيمة والتبول كما يفعل الرجال. كيف تعتنين بتلك الاحتياجات؟



ديانا البخاري: نعم. في الواقع، لقد سألتني عن كل الصعوبات. كما تعلمين، لقد اكتشفت للتو أن حياتي كلها عبارة عن صعوبات الآن. لابد لي من الانتظار، لاستخدام الحمام. يجب أن أنتظر لساعات حتى أستحم. بخصوص الفوط الصحية، إنها ليست متاحة دائمًا. لذلك أحاول العثور على كل ما يمكنني العثور عليه لاستخدامه كفوط صحية. وهذا ليس وضعي فقط، بل وضع كل الفتيات هنا.



كريستيان أمانبور: كم وجبة تأكلون في اليوم؟ بقدر سوء الوضع في الشمال، ماذا تأكلون؟ وكم عدد الأشخاص الذين تعيشين معهم في مساحتك؟



ديانا البخاري: في الواقع، أنا محظوظة إذا حصلت على وجبتين في اليوم. نحاول تناول وجبة فقط في اليوم لنتمكن من إبقاء طعام ليوم آخر. أشارك مساحة بالفصل الذي أعيش فيه مع العديد من العائلات، قرابة 10 عائلات على ما أعتقد.



كريستيان أمانبور: وكيف يكون الأمر عندما لا تتمكنون من التواصل؟ ليس فقط مع أشخاص مثلي، ولكن مع أشخاص مثل جيرانكم والأشخاص الذين ربما ما زالوا موجودين في مدينة غزة، وأولئك الموجودين في الشمال.



ديانا البخاري: لا توجد إجابة. معظمهم ليس لديهم كهرباء ولا طاقة شمسية، لذا لا يمكنهم الاتصال بي. ليس لدي أي فكرة عنهم. ليس لدي ما أعرفه عنهم.



كريستيان أمانبور: ديانا، هل أنتِ وعائلتك وأصدقائك والأشخاص الذين معك في رفح خائفون من هجوم بري أو هجوم إسرائيلي واسع النطاق؟



ديانا البخاري: في الواقع، نحن جميعا خائفون جدًا. سيقتل المزيد من الأبرياء. لا يحتاج أحد إلى مزيد من القتال. نحن نصلي من أجل السلام. يجب على العالم أن يتخذ إجراءات لمنع مذبحة القرن الحديث في رفح. وإذا حدث ذلك، فستكون مذبحة القرن الحديث يا كريستيان. بناء على ما شهدناه، فإن توغلًا بريًا في رفح سيعني موت ومعاناة الآلاف. هناك أشخاص أبرياء. تخيلي جيشًا يهاجم آخر من يبقى على قيد الحياة. تخيلي أنك طفلة بلا أهل في رفح. أتعرفين، معظم الأطفال خسروا والديهم هنا. من سيبقيك آمنة؟ يجب على قادة العالم أن يحمونا يا كريستيان. أتعرفين، هذه الحرب، أو هذه الإبادة الجماعية، أظهرت لنا كيف أن الناس سيخبرون القادة كيف يشعرون. لقد أظهرت لنا الحقيقة يا كريستيان.

