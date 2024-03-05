قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إن "وقف إطلاق النار مرتبط بشكل وثيق بالحاجة إلى إطلاق سراح الرهائن "، مضيفًا أن "الوصول الكامل للهدف المتمثل في التأكد من عدم سيطرة حماس في غزة ولا يمكنها أن تهدد إسرائيل في غزة لا يزال على بعد عدة أشهر ربما"، وذلك خلال مقابلة أجراها مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور.

وأشار باراك إلى أن "هذا هو الوقت المناسب لإطلاق سراح الرهائن والقيام بكل ما يمكن القيام به، ولا أستطيع التعمق في التفاصيل لأنني لا أعرفها. هذا التزام، أخلاقي ورسمي. لقد تم التخلي عن هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا الآن رهائن، وهجرتهم حكومتنا ولا يمكننا الآن - بعد أن تخلينا عنهم - أن نضحي بهم لأي غرض كان".

كما شدد على أنه "من الواضح بالنسبة لي أن قضية الرهائن ليست أكثر أهمية من التخلص من حماس وقدراتها العسكرية، ولكن من الواضح أنها أكثر إلحاحاً. إذا انتظرنا بضعة أشهر أخرى حتى يتم تحقيق الأهداف العسكرية فمن المحتمل أن يتم إعادتهم في توابيت، وهذه ليست أحلامنا".

واستطرد بالقول: "هناك شعور قوي ربما بأنه في حكومتنا، الرجل الذي في القمة، يريد أن يتم إطلاق سراحهم بالتأكيد. لكن لديه ضرورة شخصية للظهور على أنه قوي، محاطًا بأشخاص أكثر ليونة مثل غانتس أو مثل رؤساء الخدمة السرية للجيش. ومن أجل تحقيق هذه الصورة - بأنه الذي لوى ذراع حماس بموقفه المتشدد - فإنه مستعد للمخاطرة بإنجاز الصفقة وبشكل غير مباشر - بمصير الرهائن. وهذا ما لا يعجبني في سلوكنا. أعتقد أننا يجب أن نكون أكثر مرونة من أجل التوصل إلى اتفاق".

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إلى حاجة إسرائيل للولايات المتحدة بالقول: "العلاقة الحميمة مع الولايات المتحدة تعتبر حاسمة بالنسبة لإمكانية قيام إسرائيل بتحقيق هذه المهمة أو إكمالها. نحن نعتمد على الولايات المتحدة في ذخائرنا لخيامنا وقذائفنا، وحتى الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية. نعتمد على الولايات المتحدة لدعمنا مالياً، نحن نعتمد عليهم لردع الصراع عن الانتشار إلى حرب استنزاف إقليمية أو حتى حرب واسعة النطاق تدعمها إيران وربما خلف روسيا ضمن هذا المحور من الدول المارقة. نحن نعتمد بشكل حاسم على الولايات المتحدة لحمايتنا من أي قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأيضًا نحن بحاجة إليهم في المستقبل لمساعدتنا في مواجهة تحدي لاهاي، المحكمة الجنائية في لاهاي. لذا، لا يمكننا أن ننتصر في حرب إقليمية دون أن تكون أميركا إلى جانبنا".