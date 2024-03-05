تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.. والمبعوث الأمريكي يزور لبنان

تتحدث باولا هانكوك، مراسلة شبكة CNN، عن الأعمال العدائية المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله والمخاوف من احتمال تحولها إلى صراع أكبر، حيث قالت خدمة الإنقاذ الطارئة الإسرائيلية إن عاملاً أجنبيًا واحدًا على الأقل قُتل وأصيب سبعة آخرون الاثنين، عندما سقط صاروخ على شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي إلى لبنان مرة أخرى الاثنين، للعمل على إيجاد حل دبلوماسي للأعمال العدائية المستمرة بين إسرائيل وحزب الله.

صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية والاستخبارات لشبكة CNN أنهم يشعرون بالقلق من أن إسرائيل قد تخطط لتوغل بري في لبنان في أواخر الربيع أو أوائل الصيف.

بينما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أنه حتى لو كان هناك وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، فسوف يستمر، وربما يزيد، هجماته ضد حزب الله.

في حين قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن صواريخه ستتوقف بمجرد سريان وقف إطلاق النار في غزة.