خلال مقابلة أجراها مع مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور، قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في حكومة تصريف الأعمال، محمد اشتية، إن "هناك فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، هذا ما يهمنا وهذا ما يجب أن يبدو عليه اليوم التالي (بعد الحرب)".

وأشار اشتية خلال المقابلة إلى أن "هناك فرصة لنضع حداً لهذه الفظائع، هناك فرصة لنضع حداً لمعاناة الفلسطينيين"، مضيفًا: "إذا سألتني، هل نحن مستعدون؟ نعم، نحن مستعدون. هل لدينا خطة؟ نعم، لدينا خطة. هل نحن مستعدون للتعامل مع المجتمع الدولي؟ نعم، نحن مستعدون ونتعامل مع المملكة العربية السعودية، ومع الولايات المتحدة، ومع أوروبا، ونريد ألا نضيع هذه الفرصة".

وتابع قائلًا: "اليوم لدينا 100 ألف ضحية من الفلسطينيين... قُتل منهم 30 ألفاً وجُرح 70 ألفاً. تذكروا شيئًا واحدًا، لا يوجد علاج طبي، ولا طعام، وهناك مجاعة"، لافتًا أن "إسرائيل تستخدم المساعدات الدولية كسلاح استراتيجي لخدمة أهدافها، في محاولة لإخراج الناس من غزة".

وشدد اشتية على أن "اليوم التالي (بعد الحرب) يجب أن يدور حول شيء واحد، وهو إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، والتي تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "هذا ما نريده، وهذا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق".