حاورت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، المخرج المشارك لفيلم "حرية الغد" صوفيا سكوت، وعرب البرغوثي، نجل الزعيم الفلسطيني المسجون مروان البرغوثي، وتحدثوا عما يمر به في السجون الإسرائيلية والأوضاع التي يواجهها هناك.

وقال البرغوثي في المقابلة إن الضوء المسلط على والده لأن الأخير "لم يبدأ النضال من أجل حقوق الفلسطينيين منذ عام أو عامين. لقد كان يفعل ذلك منذ أكثر من 50 عامًا الآن. وكما ذكرت صوفيا، فهو لم يلعب دورًا في قيادة الشعب الفلسطيني لأي انتفاضة فحسب، وإنما لعملية السلام. وأعتقد أن من المنطقي أن يحظى بهذا القدر من الاهتمام. في نفس الوقت، ولسوء الحظ، فقد تم استهدافه شخصيًا من قبل سلطة السجون الإسرائيلية".

وتابع بالقول: "بعد 7 أكتوبر، تم نقله إلى الحبس الانفرادي. لقد تم نقله إلى 4 سجون مختلفة في الأشهر الثلاثة الماضية. نحن نعرف عن ظروف قاسية جدًا، ظروف غير إنسانية يمر بها. لقد تم وضعه في زنزانة لا تتوفر فيها الكهرباء ولا يوجد بها نظافة أو ملابس سيحتاجها أي إنسان، وهذا يؤلمني كثيرًا لأنه لا ينتمي هناك، وإنما ينتمي بين الشعب الفلسطيني".

كما أشار إلى أنه "شخصية موحدة للشعب الفلسطيني وهو أيضًا شخص ناضل طول حياته من أجل السلام. ليس من أجل سلام الشعب الفلسطيني فقط، ولكن أيضًا من أجل المنطقة. لكنني أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية غير مهتمة ربما بشخصية تعمل من أجل حل دولتين حقيقي وسلام عادل، وليس أي نوع من السلام".

وتعليقًا على عدم إطلاق سراح والده في صفقة التبادل مقابل جلعاد شاليط، قال البرغوثي إن "أي شخص يتمتع بعقل سليم سينظر إلى مسيرة والدي وسيرى أنه شخص كان شجاعًا جدًا في عملية السلام. إنه شخص اتخذ خطوات حقيقية لجمع الشعب الفلسطيني وتوحيد الشعب الفلسطيني بشأن حل الدولتين، ولم يخجل من ذلك. لذا فإن أي شخص مثل أيالون وشخصيات أخرى في إسرائيل ممن يعتقدون أنه يستطيع لعب دور في مستقبل هذه القضية وما سيحدث وكيف سنصل إلى السلام يعرفون بالتأكيد ما يتحدثون عنه".

وأضاف: "أريد أن أقول فقط إن كل ما يهمني كوني ابنه، لأكون صادقًا معك، هو أن يكون في أمان وأن يتم إطلاق سراحه. وبالطبع، فإن الأولوية الرئيسية لكل فلسطيني هي وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية، لأنني أريد أن أكون حساسًا تجاه شعبنا في غزة الذي يمر بشيء لم نر مثيلًا له من قبل".