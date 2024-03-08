تحدثت مذيعة CNN، إيسا سواريس، مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، جورجيوس بتروبولوس، بينما يتعامل المدنيون الفلسطينيون مع المجاعة التي وصلت إلى مستويات الأزمة.

وقال بتروبولوس إنه "خبر جيد أن هناك أحد يفكر في توصيل المزيد من المساعدات إلى غزة. لدينا صعوبات كبيرة في إدخال المساعدات هناك. نحن نناقش أي نوع من المعابر، أو أي نوع من نقاط التفتيش من الأجزاء الجنوبية من غزة. نحن نشهد عمليات الإنزال الجوي يوميًا تقريبًا، وبالطبع فإن أي نوع من الممرات البحرية سيكون جيدًا. ولكن أعتقد أنه يتعين علينا أن نوضح أن الطرق (البرية) ستكون الحل الوحيد لمشكلة الجوع الشديد التي نواجهها الآن، وخاصة في شمال غزة".

وأشار بتروبولوس إلى وجود "2.2 مليون شخص في غزة، 200 ألف إلى 300 ألف منهم فقط يعيشون داخل شمال غزة. بقية سكان غزة لديهم وصول إلى الغذاء".

وتابع بالقول: "لدينا ما يكفي من الغذاء خارج غزة لإطعام الناس في غزة . لكن داخل غزة، في أي وقت، ستجد أن لدينا ما يكفي ليوم إلى 3 أيام من الطعام في متاجرنا. في اللحظة التي نحصل فيها عليه، نقوم بتوزيعه".

كما أضاف: "لذلك هناك إمكانية الوصول إلى الغذاء. المشكلة هي: ما المقدار المتاح منه للسكان. على سبيل المثال، في الجنوب الذي يواجه عملية عسكرية محتملة في رفح، ما حجم الطعام المغذي؟ وما حجم الطعام الطازج منه؟ وما حجم الذي يمر عبر نقاط التفتيش في المعابر إلى شمال غزة؟ حيث كما قلت من قبل، فإننا نشهد الآن حالات وفاة ناجمة عن سوء التغذية الذي يمكن الوقاية منه تمامًا".

وفيما يتعلق ببعثات الإغاثة والتحديات التي تواجهها، علق بالقول: "إذا لم يتم تمكيننا وتسهيل الأمور لنا بطريقة تظهر أن هناك رغبة حقيقية في التعاون مع النظام الإنساني ووفقًا للقانون الإنساني، فأعتقد أن علينا أن نقول إننا وصلنا إلى نقطة يتعين فيها إيجاد بعض الحلول الأخرى لإطعام الناس، وخاصة في شمال غزة".

وتابع قائلًا: "عندما يتم سؤالي ما إذا كانت الإنزالات الجوية هي من بين تلك الحلول، على سبيل المثال، فلا أستطيع إلا أن أقول: بالتأكيد، ومجددًا، دعونا نجد المزيد من الحلول. ولكن مرة أخرى، عدد الأشخاص ونوع الطعام الذي يحتاجون إليه الآن والأدوية اللازمة لسوء التغذية والمعدات الطبية للبدء، كما تعلمون، في إنشاء مراكز تغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لا يمكن أن تأتي إلا بالكمية التي تحتاجها عن طريق البر، وهذا يعني فتح المعابر إلى شمال غزة".