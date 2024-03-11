في مقابلة حصرية مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، ناقشت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عمليات الإنزال الجوي التي قام بها بلدها للمساعدات، والمعاناة الإنسانية داخل غزة، وسبب اعتقادها أن "وقف إطلاق النار الفوري هو الأولوية رقم واحد".

وقالت الملكة الرانيا: "لقد كان هذا قتل جماعي بطيء للأطفال، منذ خمسة أشهر. الأطفال الذين كانوا مزدهرين وبصحة جيدة منذ أشهر فقط يضيعون أمام والديهم. الآن، المجاعة موت بطيء جدًا، وقاسٍ ومؤلم. تتقلص عضلاتك، ويتوقف جهاز المناعة لديك، وتتوقف أعضائك. تخيل أنك أحد الوالدين ومضطر إلى المرور بذلك، تشاهد طفلك يمر بذلك، ولست قادرًا على فعل أي شيء للمساعدة".

وأكدت الملكة رانيا أن "ما يحدث في غزة اليوم أمر مخز وشائن للغاية ويمكن التنبؤ به تمامًا لأنه كان متعمدًا".

كما تطرقت إلى عمليات الإنزال الجوي التي قام بها الأرن، قائلة: "السبب وراء قيامنا بعمليات الإنزال الجوي هذه هو أننا وجدنا - بعد المحاولة دون جدوى لإقناع إسرائيل بفتح نقاط الوصول البرية - أن علينا أن نفعل شيئًا. لم نتمكن من الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة الناس يتضورون جوعًا. وهكذا، بدأ الملك عبدالله، كما تعلمون، بتنظيم عمليات الإنزال الجوي هذه".

وتابعت بالقول: "لكن يجب أن أؤكد أن الحاجة أكبر بكثير مما نستطيع تقديمه. كما هو الحال اليوم، هناك شاحنات، هناك أطنان من المواد الغذائية في الشاحنات التي تبعد أميالاً عن الأشخاص الذين يعانون من الجوع. إذًا فالجوع ليس كارثة طبيعية. هذه كارثة من صنع الإنسان، وكارثة من صنع إسرائيل. إنه الحرمان حسب التصميم".

وأنهت الملكة رانيا تعليقها قائلة: "أيًا كان حجم المساعدات الواردة، فلا شيء يمكن أن يحل محل وقف إطلاق النار. إن تقديم المساعدات تحت القصف لا يوقف الدمار والموت والحسرة. لا يمكننا أن ننقذ الناس من الجوع ثم نقصفهم حتى الموت. لذا مرة أخرى، فإن وقف إطلاق النار الفوري هو الأولوية رقم واحد".