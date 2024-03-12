مع بداية شهر رمضان المبارك، بدأت التوترات تشتعل بالفعل في البلدة القديمة بالقدس، حيث دفعت الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين بالقوة عند بوابة مجمع المسجد الأقصى مستخدمة الهراوات.

وفي الليلة الأولى من شهر رمضان، شهدت شبكة CNN الشرطة الإسرائيلية ترفض السماح لما لا يقل عن 20 شابًا فلسطينيًا بدخول المسجد، وأحيانًا حتى قبل التحقق من هوياتهم.

ويأتي ذلك بعدما قالت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، إنها لن تفرض قيودا جديدة على دخول المسجد خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان على الأقل، مما يسمح بدخول عدد مماثل من المصلين كما كان الحال في العام الماضي.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل CNN، جيريمي دايموند.