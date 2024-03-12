تحدثت زوجة العاهل الأردني، الملكة رانيا العبدالله، في مقابلة حصرية مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، ناقشت فيها حرب إسرائيل في غزة والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حتى قبل أحداث 7 أكتوبر.

وقال الملكة الرانيا إنه "ليس من قبيل الصدفة أننا نشهد مرة أخرى واحدة من أعنف حلقات هذا الصراع تحت واحدة من أكثر الحكومات المتشددة والعنصرية في تاريخ إسرائيل. يقول رئيس الوزراء نتنياهو، باعترافه الخاص، إن سياسته كانت تقوم على مبدأ فرق تسد، بدعم حماس سرًا لتقويض السلطة الفلسطينية ثم يقول إنه لا يوجد شريك للسلام".

وتابعت بالقول: "في العام الماضي، حتى قبل 7 أكتوبر، سجلنا رقمًا قياسيًا من حيث توسع المستوطنات والبناء. في الأسبوع الماضي فقط، وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطط لبناء 3500 مستوطنة غير قانونية أخرى على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وبالتأكيد، يدين بعض حلفائها تلك الخطط. ولكن كما في الحالات السابقة، هناك إدانة، ولكن بعد ذلك يتم تنفيذ الخطط".

وأشارت الملكة رانيا إلى أنه "طالما يُسمح لإسرائيل بالإفلات من خرق القانون الدولي، وطالما أن حلفاءها لا يحاسبونها، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الشعور بالإفلات من العقاب. لسنوات، تتحدث إسرائيل عن السلام، لكنها تحكم عليه بالموت من خلال المستوطنات، مما يجعل الدولة الفلسطينية المستقلة المتجاورة أقل قابلية للتطبيق يومًا بعد يوم".

كما أضافت: "لفترة طويلة، كنا نسمع المجتمع الدولي يتحدث عن حل الدولتين بينما يسمح لإسرائيل بإنشاء واقع الدولة الواحدة، ولذا أعتقد أن وقت محاولة إقناع إسرائيل بالقيام بالشيء الصحيح فات أوانه".

تطرقت الملكة رانيا إلى زيارتها مع الملك عبدالله إلى واشنطن والكابيتول هيل، قائلة: "إذا قدمنا أكبر الضمانات لأمن إسرائيل، وهذا ما أريد أن أقوله عما قلته للأمريكيين. إذا كنتم تريدون حماية إسرائيل، فليس هناك طريقة أفضل للقيام بذلك من سلام عادل وشامل. لا يوجد جيش في العالم - أقوى جيش في العالم، وأكثر الاستخبارات كفاءة على الإطلاق أو أيًا كان - لن تضمن أمن إسرائيل بقدر ما سيضمن السلام العادل والشامل أمن إسرائيل. نحتاج في هذا الجزء من العالم إلى إيجاد طريقة لمشاركة هذه الأراضي المقدسة في سلام".